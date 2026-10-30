Detienen en Baja California a exmilitar ruso buscado por Interpol

Autoridades capturan en Tecate a un exmilitar ruso con ficha roja de Interpol. Le aseguraron una granada, identificaciones falsas y equipo de vigilancia

Un exmilitar ruso de 43 años fue detenido en Tecate, Baja California, durante un operativo de seguridad, luego de que se identificara que contaba con una ficha roja de búsqueda de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), a petición de autoridades de Rusia y Estados Unidos.

El detenido, identificado como Iván “N”, es originario de Rusia y presuntamente portaba documentos de identificación falsos que lo acreditaban como agente de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA).

De acuerdo con la información disponible, el hombre habría cruzado la frontera desde Estados Unidos para refugiarse en territorio mexicano. Durante su detención, las autoridades también localizaron diversos objetos, entre ellos una granada de fragmentación y equipo de vigilancia.

Detención ocurrió durante el Operativo Tecate

El arresto se ejecutó como parte del denominado “Operativo Tecate”. El sospechoso circulaba a bordo de una camioneta Chevrolet Suburban por el bulevar Fundadores, a la altura de la colonia Mayab, cuando fue interceptado por una infracción de tránsito.

Durante la intervención, las autoridades verificaron su identidad y detectaron que era buscado mediante una ficha roja de Interpol. La solicitud de búsqueda estaría relacionada con requerimientos de las autoridades de Rusia y Estados Unidos.

La ficha roja es una notificación internacional que permite solicitar a las autoridades policiales de los países miembros la localización y detención provisional de una persona con miras a su extradición o a un procedimiento legal similar. No constituye por sí misma una orden internacional de arresto, por lo que las acciones posteriores dependen de la legislación de cada país.

Aseguran una granada y equipo de vigilancia

Además de los documentos presuntamente falsos, durante el procedimiento se reportó el aseguramiento de varios objetos que quedaron bajo revisión de las autoridades.

Una granada de fragmentación.

Un dispositivo de videograbación con el emblema del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Un detector de señales telefónicas.

Un sistema de sonido de emergencia equipado con sirenas y altoparlantes.

Documentos de identificación que presuntamente lo acreditaban como agente de la CIA.

La naturaleza y el posible uso de estos objetos deberán establecerse mediante las investigaciones correspondientes. La presencia de emblemas institucionales en el equipo tampoco confirma, por sí sola, que exista una relación oficial entre el detenido y las dependencias mencionadas.

Rusia y Estados Unidos habrían solicitado su búsqueda

La información sobre el caso señala que Iván “N” era requerido por Rusia y Estados Unidos, aunque no se detallaron los delitos específicos que motivaron las solicitudes ni los procedimientos judiciales relacionados con ambas peticiones.

Tras la captura, las autoridades deberán determinar su situación jurídica, verificar la autenticidad de los documentos y esclarecer la procedencia del material asegurado. También será necesario conocer si existe una solicitud formal de extradición y qué medidas legales se aplicarán en México.

El caso se produce en la zona fronteriza de Tecate, un municipio de Baja California colindante con Estados Unidos. Hasta contar con información oficial adicional, los señalamientos contra el detenido deben considerarse presuntos y sujetos a investigación.