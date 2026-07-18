Detienen en Apatzingán a “El Doctor”, presunto operador criminal

El hombre fue capturado en la comunidad de Santiago Acahuato, en el municipio de Apatzingán, durante un operativo encabezado por fuerzas federales

La detención de Fernando "N", alias “El Doctor”, representa uno de los golpes más relevantes contra la estructura de un grupo criminal con presencia en la región de Tierra Caliente, en Michoacán, al tratarse de un presunto operador señalado por autoridades mexicanas y estadounidenses de participar en actividades relacionadas con el narcotráfico.

El hombre fue capturado en la comunidad de Santiago Acahuato, en el municipio de Apatzingán, durante un operativo encabezado por fuerzas federales y estatales que se desarrolló a partir de labores de inteligencia, sin que se reportaran enfrentamientos durante la intervención.

Además de ser considerado un objetivo prioritario por las autoridades mexicanas, Ortiz Ávalos también era requerido por una Corte Federal del Distrito Oeste de Texas, donde enfrenta acusaciones relacionadas con la distribución de cocaína y metanfetamina hacia territorio estadounidense.

Un presunto operador clave en Tierra Caliente

De acuerdo con las investigaciones oficiales, “El Doctor” es identificado como uno de los presuntos operadores de Los Viagras, organización delictiva con influencia en distintos municipios de Michoacán y señalada por actividades como narcotráfico, extorsión, secuestro, homicidios y cobro de piso.

Las autoridades sostienen que su función no se limitaba a tareas operativas, sino que también participaba en la coordinación logística de la organización, lo que lo convertía en una pieza importante dentro de la estructura criminal que mantiene presencia en la región de Tierra Caliente.

Su alias, de acuerdo con las investigaciones, proviene de que es médico general de profesión, actividad que ejerció antes de ser relacionado con la organización criminal.

Una captura resultado de labores de inteligencia

La detención fue resultado de un trabajo coordinado entre autoridades federales y estatales, quienes lograron ubicar al presunto operador en Santiago Acahuato para posteriormente ejecutar el operativo.

En las acciones participaron elementos de la Fiscalía General de la República, la Policía Federal Ministerial, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán.

Durante la intervención fueron asegurados un arma larga, un cargador con cartuchos útiles y cuatro envoltorios que contenían una sustancia con características de la metanfetamina, objetos que quedaron a disposición de las autoridades ministeriales como parte de la carpeta de investigación.

La relevancia internacional del caso quedó reflejada en que el gobierno de Estados Unidos mantenía vigente una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que permitiera localizar y detener a Ortiz Ávalos.

Las autoridades estadounidenses lo investigan por su presunta participación en una red dedicada al tráfico de drogas hacia ese país, principalmente cocaína y metanfetamina, por lo que también enfrenta procedimientos judiciales fuera de México.

Su captura ocurre en un contexto de mayor cooperación entre ambos países para combatir a organizaciones criminales con operaciones transnacionales y consideradas de alto impacto.