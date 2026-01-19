Detienen en Acapulco a presunto responsable de doble feminicidio

Autoridades federales y estatales capturaron a dos hombres vinculados con un doble feminicidio ocurrido en Cuautitlán, Estado de México

Como resultado de labores de investigación por un doble feminicidio cometido en el municipio de Cuautitlán, Estado de México, autoridades federales y estatales detuvieron en Acapulco, Guerrero, a Eric Antonio “N”, identificado como el autor material de los hechos.

La acción fue encabezada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado de Guerrero.

Derivado de trabajos de investigación relacionados con un doble feminicidio ocurrido en Cuautitlán, Estado de México, elementos de @SSPCMexico, @FiscaliaEdomex, @FGRMexico y @FGEGuerrero detuvieron en Acapulco, Guerrero, a Eric Antonio “N”, el cual cuenta con orden de aprehensión… pic.twitter.com/j4WcTk2nlP — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) January 18, 2026

Captura del principal sospechoso

Eric Antonio “N” contaba con una orden de aprehensión vigente por su probable responsabilidad en el crimen, por lo que fue ubicado y detenido en el puerto de Acapulco.

Las autoridades informaron que el detenido es señalado directamente como quien habría cometido el doble feminicidio.

Segundo detenido

En el mismo operativo fue capturado Alejandro “N”, quien presuntamente ayudó a Eric Antonio a ocultarse después del delito.

Además, Alejandro “N” cuenta con una orden de aprehensión por el delito de abuso sexual en agravio de una menor, también cometido en el municipio de Cuautitlán.