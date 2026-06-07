Detienen con más de un millón de pesos a pareja en Salamanca

La investigación se concentra en establecer si el dinero tiene un origen lícito o si pudiera estar vinculado con operaciones con recursos de procedencia ilícita

Una pareja fue detenida en Salamanca, Guanajuato, luego de que autoridades estatales localizaran más de 1.1 millones de pesos en efectivo dentro del vehículo en el que viajaban durante un operativo carretero.

El aseguramiento ocurrió sobre la carretera federal 45D Querétaro-Irapuato, uno de los corredores más transitados del Bajío, como parte del Operativo Blindaje implementado por la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato.

De acuerdo con la información oficial, elementos de la Policía Estatal de Caminos marcaron el alto a un vehículo Nissan modelo 2021 en el que viajaban María del Carmen, de 25 años, y Juan Carlos, de 29 años.

Durante la inspección, los agentes encontraron 1 millón 126 mil 181 pesos en efectivo, distribuidos en billetes de distintas denominaciones.

Al ser cuestionados sobre el origen y destino del dinero, los ocupantes no pudieron acreditar en ese momento la procedencia legal de los recursos, por lo que se dio vista a las autoridades federales.

Dinero y vehículo quedan a disposición de la FGR

Tras el hallazgo, tanto el efectivo como el automóvil y los dos detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, instancia que determinará si existe alguna conducta constitutiva de delito.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre el aseguramiento de armas, drogas, combustible ilegal o algún otro indicio relacionado con actividades ilícitas.

La investigación se concentra en establecer si el dinero tiene un origen lícito o si pudiera estar vinculado con operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Operativo Blindaje refuerza vigilancia en corredores del Bajío

El caso se registró dentro del Operativo Blindaje, estrategia desplegada en carreteras y accesos considerados estratégicos en Guanajuato para detectar posibles delitos y movimientos irregulares.

La carretera 45D es una vía clave para la conexión entre Querétaro, Guanajuato y otras entidades del centro del país, por lo que las autoridades mantienen revisiones constantes en distintos tramos.

La detención de la pareja no implica por sí sola que exista un delito acreditado, por lo que será la autoridad federal la encargada de definir la situación jurídica de los involucrados conforme avance la investigación.