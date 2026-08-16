Detienen al secretario de Seguridad de Atlixco

El titular de Seguridad Pública de Atlixco fue detenido por presuntos delitos relacionados con abuso de autoridad, cohecho e incumplimiento de un deber legal

La Fiscalía General del Estado de Puebla cumplió una orden de aprehensión en contra del secretario de Seguridad Pública de Atlixco, Antonio "N", quien es investigado por su presunta participación en diversos delitos relacionados con el ejercicio de sus funciones.

La detención fue realizada el 14 de agosto por agentes adscritos a la Coordinación General de Investigación, en cumplimiento de un mandato emitido por un juez de control con sede en Atlixco.

De acuerdo con la autoridad ministerial, el funcionario enfrenta acusaciones por los presuntos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y cohecho.

La audiencia continuará el 19 de agosto

Durante la audiencia inicial, la representación social presentó los elementos de prueba con los que busca la vinculación a proceso del funcionario.

Sin embargo, la defensa solicitó la ampliación del plazo constitucional para resolver la situación jurídica del imputado, por lo que la continuación de la audiencia fue programada para el próximo 19 de agosto.

Mientras se desarrolla el procedimiento judicial, el juez determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Los hechos ocurrieron después del reporte de un presunto robo a un cuentahabiente en la zona centro del municipio. La denuncia derivó en un operativo de búsqueda que se extendió hacia la autopista Siglo XXI y posteriormente a la vía Atlixcáyotl.

Según versiones oficiales, el secretario de Seguridad participaba en las acciones desplegadas para localizar a los responsables del asalto cuando fue detenido por elementos ministeriales.