Detienen al presunto francotirador de Vía Atlixcáyotl, en Puebla

Autoridades capturaron a un hombre que presuntamente atacaba a balazos a automovilistas que circulaban sobre una importante vialidad, en la capital poblana

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Tras un fuerte operativo, autoridades del estado de Puebla detuvieron al presunto francotirador que aterrorizaba sobre la Vía Atlixcáyotl.

Los hechos se registraron alrededor de las 04:30 horas de este martes en el fraccionamiento Santa Fe, en la capital poblana.

Vecinos del sector reportaron detonaciones durante el despliegue de policías y comando táctico en los alrededores.

Según los primeros informes, el detenido fue identificado como Rafael “N”, a quien se le vincula con al menos 12 ataques a balazos contra vehículos que circulaban por esta importante vialidad.

Se espera que la Fiscalía General del Estado de Puebla brinde más información respecto a la detención del presunto tirador.

#ÚLTIMAHORA | Reportan la detención del presunto tirador de la Vía Atlixcáyotl, en Puebla.



Su captura ocurrió en el Fraccionamiento Santa Fe, en la zona de Angelópolis.



La información en #LosRuizLara con @roberto_ruizg y @CHRIS_LARA_Hhttps://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/2Q0w3N0fwp — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 14, 2026

¿Quiénes han sido sus víctimas?

La primera víctima se trató de un menor de ocho años que recibió un impacto de bala cuando viajaba en la parte trasera de una camioneta que era conducida por su madre, el pasado 10 de enero de este año.

La bala atravesó el cristal de la unidad y quedó incrustada en su mandíbula. Logró sobrevivir tras ser atendido de urgencia en un hospital.

Otros automovilistas e incluso un motociclista han sufrido atentados, sin reportarse personas heridas, pero sí daños a los vehículos.

Modo de operar

Presuntamente, elige a sus víctimas al azar al momento en que circulan por la mencionada vialidad; según trascendió, utiliza una pistola calibre 9 milímetros y en ocasiones un arma de diábolos.

Viaja a bordo de un auto, el cual estaciona, baja la ventanilla y realiza los disparos, generalmente en la puerta del conductor.

La Vía Atlixcáyotl se extiende por 3.2 kilómetros, en donde se ubican plazas comerciales, fraccionamientos, así como una universidad privada.