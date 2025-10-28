Detienen al esposo de Inés Gómez Mont por su situación migratoria

Víctor Manuel Álvarez Puga era buscado por las autoridades de México por delitos de alto impacto vinculados con lavado de dinero y delincuencia organizada

Las autoridades de Estados Unidos detuvieron al empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la ex conductora de televisión, Inés Gómez Mont en Miami, Florida.

El arresto se debió a su situación migratoria y desde hace casi un mes permanece privado de su libertad en el centro de procesamiento Krome North SPC, una instalación destinada a la administración de migrantes en situación irregular, más que a individuos acusados de delitos penales.

Álvarez Puga era buscado por las autoridades de México por delitos de alto impacto vinculados con lavado de dinero y delincuencia organizada.

Víctor Manuel Álvarez Puga, abogado y fundador junto a su hermano Alejandro Álvarez Puga del despacho Álvarez Puga y Asociados, es investigado por el presunto uso de empresas fantasma y la orquestación de operaciones para el desvío de recursos públicos y evasión fiscal.

El caso Álvarez Puga se vincula con una presunta red de corrupción que operó durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó en septiembre de 2021 órdenes de aprehensión contra Víctor y Alejandro Álvarez Puga y Gómez Mont.

Aunque su arresto fue por un motivo de migración, no se descarta que las autoridades de México pidan su extradición.