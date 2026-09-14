Detienen al “Canguro”, operador de drogas entre México y EUA

De acuerdo con las investigaciones, el “Canguro” presuntamente coordinaba la distribución y venta de drogas sintéticas en Seattle y Tacoma

Autoridades federales detuvieron en Zapopan, Jalisco, a Ángel “N”, alias “Canguro”, señalado como presunto operador logístico de una organización criminal vinculada con el tráfico y la distribución de drogas sintéticas hacia Estados Unidos.

La captura se realizó como resultado del intercambio de información de inteligencia entre autoridades mexicanas y estadounidenses, mediante el cual se identificaron las actividades y la posible ubicación del sospechoso.

Coordinaba distribución de droga en ciudades de Washington

De acuerdo con las investigaciones, el “Canguro” presuntamente coordinaba la distribución y venta de drogas sintéticas en Seattle y Tacoma, ciudades del estado de Washington.

Las indagatorias lo ubican como responsable de tareas logísticas relacionadas con el traslado de estas sustancias desde territorio mexicano y su posterior distribución en Estados Unidos.

Después de obtener información sobre su presencia en Zapopan, elementos de la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, por medio de la Agencia de Investigación Criminal, y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana desplegaron un operativo coordinado que permitió su detención.

Aseguran arma, municiones y presunta droga

Durante la intervención, las autoridades aseguraron un arma de fuego, municiones y diversas dosis de presunta droga. Hasta el momento no se han precisado el tipo ni la cantidad de las sustancias localizadas.

El detenido y los objetos decomisados quedaron a disposición del Ministerio Público, que será responsable de integrar la carpeta de investigación y definir su situación jurídica.

Las autoridades no dieron a conocer el nombre de la organización criminal a la que presuntamente pertenece Ángel “N”, por lo que su posible vínculo con algún grupo específico permanece bajo investigación.

La captura forma parte de las acciones emprendidas por las instituciones federales para identificar y debilitar las redes encargadas de trasladar y distribuir drogas sintéticas fuera del país, con apoyo de mecanismos de cooperación e intercambio de inteligencia internacional.