Detienen a vigilante por feminicidio de Edith Guadalupe

Una de las principales líneas de investigación apunta a que Edith pudo haber sido víctima de un engaño mediante una falsa oferta laboral

El caso del feminicidio de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, de 21 años, ha tomado un nuevo rumbo tras la detención del principal sospechoso, un hombre que se desempeñaba como vigilante del edificio donde la joven fue localizada sin vida en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México.

La víctima había acudido a ese inmueble tras recibir una supuesta oferta de trabajo, sin imaginar que ese sería el último lugar donde sería vista con vida.

Salida a entrevista y desaparición

De acuerdo con los hechos, Edith salió el 15 de abril de su domicilio en la alcaldía Iztapalapa con rumbo a una entrevista laboral.

Utilizó un servicio de transporte por aplicación para llegar a un edificio ubicado sobre Avenida Revolución, en la colonia Nonoalco, una zona de alta circulación cercana a vialidades como Periférico.

Tras su llegada, se perdió todo contacto con ella. Su familia, al no tener noticias, comenzó a buscarla y reportó su desaparición, lo que derivó en movilizaciones y presión social para que las autoridades intervinieran.

Fue hasta la madrugada del 17 de abril cuando autoridades realizaron un cateo en el inmueble señalado por los familiares. En el lugar, el cuerpo de la joven fue localizado en el sótano del edificio, oculto debajo de un montículo de arena y materiales.

Los primeros reportes forenses indicaron que presentaba golpes y lesiones, compatibles con un feminicidio. Además, dentro del inmueble se encontraron pertenencias personales de la víctima.

El hallazgo en el mismo sitio donde fue vista por última vez reforzó la hipótesis de que el crimen ocurrió dentro del edificio.

El vigilante, principal sospechoso

Las investigaciones llevaron a la detención del vigilante del inmueble, quien es señalado como el principal implicado.

Uno de los indicios clave fue el hallazgo de manchas de sangre en la caseta de vigilancia, lo que apunta a que la agresión habría ocurrido en ese espacio.

El detenido fue identificado como Juan Jesús "N", ya se encuentra a disposición de las autoridades y será un juez quien determine su situación jurídica en los próximos días.

Retrasos en la investigación y denuncias de la familia

El caso ha generado indignación debido a los señalamientos de los familiares, quienes denunciaron que las autoridades tardaron en ingresar al edificio, pese a que ya se contaba con la ubicación precisa.

Incluso, acusaron que un funcionario habría solicitado dinero para agilizar la búsqueda, situación que ya es investigada de manera interna.

Una de las principales líneas de investigación apunta a que Edith pudo haber sido víctima de un engaño mediante una falsa oferta laboral.

Las autoridades analizan si este caso podría estar relacionado con otros similares, por lo que hicieron un llamado a posibles víctimas a denunciar cualquier situación parecida.

La fiscal Luisa María Alcalde Luján dio a conocer que los servidores públicos señalados de pedir dinero a la familia de la víctima fueron separados del cargo y son investigados administrativa y penalmente.

El feminicidio de Edith Guadalupe ha provocado protestas y manifestaciones en distintos puntos de la Ciudad de México, donde colectivos y ciudadanos han exigido justicia y mayor protección para las mujeres.