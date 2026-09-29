Detienen a Victoriano “N” por feminicidio en Querétaro

Durante la audiencia inicial, la Fiscalía deberá formular la imputación y presentar los datos de prueba con los que busca sustentar su probable intervención

Después de más de cuatro años de búsqueda, la Fiscalía General del Estado de Querétaro detuvo a Victoriano “N”, señalado por su probable participación en un feminicidio ocurrido en el municipio de Landa de Matamoros.

La captura fue realizada por elementos de la Policía de Investigación del Delito en la colonia Providencia, en el municipio de El Marqués, donde se cumplimentó una orden de aprehensión vigente desde mayo de 2022.

Cateos e inteligencia permitieron localizarlo

La orden judicial contra Victoriano “N” fue emitida el 24 de mayo de 2022. Desde entonces, las autoridades mantuvieron abiertas las investigaciones para establecer su paradero y presentarlo ante el juez encargado del caso.

Como parte de las acciones recientes, se efectuaron cateos en los municipios de Querétaro y Landa de Matamoros. La información obtenida durante estas diligencias fue examinada por la Unidad de Análisis e Inteligencia de la Fiscalía.

El procesamiento de esos datos permitió establecer nuevas líneas de búsqueda y ubicar al sospechoso en El Marqués. Después de su detención, fue informado sobre el mandato judicial y sus derechos, para posteriormente quedar a disposición de la autoridad que lo requería.

El crimen investigado desde mayo de 2022

El expediente estaría relacionado con el feminicidio de una mujer identificada como Karina “N”, originaria de Agua Zarca, registrado en mayo de 2022 en la zona serrana de Landa de Matamoros.

La víctima fue encontrada con golpes y lesiones presuntamente ocasionadas con un arma blanca en el camino que conduce a la comunidad de Cerro de la Palma. Personas que se encontraban en el sector intentaron trasladarla para que recibiera atención médica; sin embargo, durante el recorrido se confirmó que ya no presentaba signos vitales.

Desde el comienzo, la investigación se desarrolló bajo el protocolo de feminicidio y con perspectiva de género. Entre las primeras diligencias se buscó identificar a la persona con la que la mujer había sido vista por última vez, debido a que posiblemente era alguien conocido por ella.

Aunque las fechas del crimen y de la orden de aprehensión coinciden, la Fiscalía no mencionó el nombre de la víctima en el anuncio reciente de la captura ni difundió detalles adicionales sobre la relación que habría existido entre el detenido y la mujer.

Un juez determinará su situación jurídica

Victoriano “N” quedó a disposición de la autoridad judicial para continuar con el procedimiento penal. Durante la audiencia inicial, la Fiscalía deberá formular la imputación y presentar los datos de prueba con los que busca sustentar su probable intervención en el feminicidio.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si el detenido ya fue vinculado a proceso ni qué medida cautelar le fue impuesta. Conforme al principio de presunción de inocencia, deberá ser considerado inocente mientras no exista una sentencia condenatoria en su contra.