Detienen a uno de los agresores de diputados de MC en Sinaloa

Autoridades federales detuvieron a uno de los presuntos responsables del ataque armado contra dos diputados de Movimiento Ciudadano (MC), ocurrido el 28 de enero en Culiacán, Sinaloa, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

El funcionario detalló que el detenido se encargaba del manejo de comunicaciones, instalación de cámaras de vigilancia y adquisición de drones para una célula criminal vinculada a la facción del Cártel de Sinaloa conocida como “Los Chapitos”.

El ataque ocurrió cuando los legisladores Sergio Torres y Elizabeth Montoya salían del Congreso local. De acuerdo con MC, Torres permanecía delicado de salud, mientras que Montoya perdió un ojo a consecuencia de las heridas.

La captura se realizó mediante un operativo conjunto de fuerzas federales, mientras continúan las investigaciones para detener a otros implicados. Además, García Harfuch informó sobre detenciones adicionales en Sinaloa, que suman 16 presuntos integrantes del crimen organizado, así como el despliegue de casi 2 mil 800 elementos de seguridad en la entidad.