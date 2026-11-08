Detienen a una mujer por homicidio calificado en Oaxaca

La fiscalía relacionó a la detenida con una célula delictiva que opera en la región tras la agresión perpetrada con arma de fuego.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) ejecutaron una orden de aprehensión en contra de A.S.T., alias "Na Shio Terán", por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado en agravio de un hombre identificado como R.E.M.

De acuerdo con el boletín emitido por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), la detenida es madre de I.S.S., alias “El Cromo” o “Comandante Cromo”, señalado como líder de la célula delictiva "Los Cromos", la cual opera en la región del Istmo.

Los hechos por los que se le investiga ocurrieron el 30 de mayo de 2023 en las calles del barrio Cantarranas, en el municipio de San Pedro Tapanatepec, sitio donde la víctima fue privada de la vida mediante disparos de arma de fuego.

Tras cumplimentarse el mandato judicial, la imputada fue puesta a disposición de la autoridad jurisdiccional correspondiente para que se determine su situación jurídica conforme a derecho.

Acciones ministeriales en la región del Istmo

La fiscalía estatal destacó que estas acciones forman parte de las labores para esclarecer delitos de alto impacto y capturar a los probables responsables en la entidad.

Las investigaciones ministeriales continúan su curso para deslindar responsabilidades en torno a las operaciones atribuidas a esta estructura delictiva en la zona del Istmo.