Detienen a un piloto ligado al Cartel de Sinaloa

Juan Pablo 'N' contaba con una orden de aprehensión por lo que se realizaron investigaciones y localizaron diferentes domicilios y vehículos que utilizaba

Agentes de seguridad detuvieron a Juan Pablo 'N', alias 'Chuki', presunto piloto aviador del Cártel de Sinaloa.

Juan Pablo 'N' contaba con una orden de aprehensión vigente por lo que se realizaron investigaciones y localizaron diferentes domicilios y vehículos que utilizaba.

Fue así que los efectivos, al realizar recorridos de vigilancia en la localidad de Surutato, del municipio de Badiraguato, identificaron a Juan Pablo 'N', le marcaron el alto, corroboraron su identidad y cumplimentaron la orden de aprehensión en su contra por el delito de delincuencia organizada en materia de tráfico de armas.

Al detenido le informaron sus derechos de ley y fue puesto a disposición de la autoridad que lo requiere, quien determinará su situación legal.

En el operativo, abundó, participaron elementos de la SSPC, de las Secretarías de Defensa Nacional (Defensa), de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y de la Guardia Nacional.