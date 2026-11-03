Detienen a tres presuntos miembros de grupo delictivo en Puebla

Elementos de la SSP y MARINA capturaron a los implicados en la colonia Unidad Antorchista con más de 280 envoltorios de droga y un arma.

Tres presuntos integrantes del grupo delictivo autodenominado CJNG fueron detenidos en la colonia Unidad Antorchista durante una intervención de seguridad. Los imputados fueron identificados como Carlos N., de 30 años; Iván N., alias “El Tartas”, de 28 años, y Francisco N., de 27 años.

El arresto se llevó a cabo como resultado de las acciones conjuntas de coordinación interinstitucional y combate a la delincuencia implementadas por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Secretaría de Marina (MARINA), en colaboración con la Fiscalía General del Estado (FGE).

Labores operativas, aseguramiento de narcóticos y antecedentes

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, los tres hombres desempeñaban presuntamente funciones operativas para dicha célula criminal, entre las cuales destacaban la coordinación logística para la distribución de sustancias ilícitas, la localización de inmuebles como puntos de encuentro y la participación en actos de violencia.

Durante la intervención, las autoridades lograron asegurar más de 280 envoltorios que contenían sustancias con características similares a la metanfetamina, la cocaína, la heroína y la marihuana, además de un arma de fuego con dos cargadores y 39 cartuchos útiles, así como un vehículo particular con placas del estado de Guerrero.

Asimismo, las indagatorias confirmaron que dos de los asegurados registran antecedentes penales previos por delitos contra la salud, portación de arma de fuego y delitos patrimoniales.