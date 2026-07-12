Detienen a tres por ataque armado que dejó 3 muertos en Yautepec

El caso generó especial atención debido a que entre las personas afectadas se encontraba una mujer vinculada con la actividad política de Yautepec

Tres personas fueron detenidas por su presunta participación en el ataque armado registrado en una cancha de usos múltiples de Yautepec, Morelos, donde tres personas murieron y nueve más resultaron lesionadas mientras varias familias observaban un partido de la Selección Mexicana.

Los sospechosos fueron identificados como América Alejandra “N”, Eugenio “N” y Ulises “N”, quienes quedaron a disposición de la autoridad judicial después de que agentes cumplimentaran las órdenes de aprehensión obtenidas como parte de la investigación.

Operativo conjunto permitió localizar a los sospechosos

Las detenciones fueron realizadas mediante un operativo coordinado en el que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos, la Agencia de Investigación Criminal, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional.

Los tres sospechosos viajaban en una camioneta cuando fueron ubicados por las autoridades. Durante la intervención también se aseguraron un vehículo presuntamente de procedencia ilícita, un arma corta, cartuchos y dosis de droga.

Las capturas derivaron de los trabajos de campo e inteligencia desarrollados después de la agresión, entre ellos entrevistas con testigos, revisión de material videográfico y análisis de otros indicios recabados en la zona.

Ataque ocurrió durante una convivencia en Rancho Nuevo

La agresión se registró la noche del pasado 30 de junio en la cancha de usos múltiples de la colonia Rancho Nuevo, donde habitantes se encontraban reunidos para observar el partido entre México y Ecuador.

De acuerdo con las investigaciones, personas armadas llegaron al lugar y dispararon contra los asistentes, lo que provocó que familias enteras buscaran refugio para evitar ser alcanzadas por las detonaciones.

El saldo confirmado fue de tres personas fallecidas y nueve heridas. Entre las víctimas hubo asistentes que se encontraban en el lugar como parte de la convivencia y que no necesariamente eran el objetivo directo de la agresión.

Indagan móvil y posible participación de más personas

Las autoridades mantienen abiertas distintas líneas de investigación para establecer el móvil del ataque, determinar contra quién iba dirigida la agresión y conocer si hubo más personas involucradas en su planeación o ejecución.

El caso generó especial atención debido a que entre las personas afectadas se encontraba una mujer vinculada con la actividad política de Yautepec, quien resultó lesionada, mientras que su esposo perdió la vida durante los hechos.

La Fiscalía continuará con la integración de los datos de prueba y será durante las audiencias correspondientes cuando se determine la situación jurídica de los tres detenidos y los delitos que se les imputarán por su probable participación en el ataque.