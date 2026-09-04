Detienen a tres personas en Iztapalapa tras robo de caja fuerte

Los sospechosos ingresaron a un establecimiento y se apoderaron de una caja fuerte que contenía efectivo, además de computadoras y otros dispositivos

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a tres personas, dos hombres y una menor de 17 años, en la alcaldía Iztapalapa, presuntamente relacionadas con un robo a un establecimiento del que sustrajeron una caja fuerte con alrededor de 80 mil pesos, así como diverso equipo de cómputo.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron cuando los sospechosos ingresaron al inmueble y se apoderaron de una caja fuerte que contenía efectivo, además de computadoras y otros dispositivos electrónicos. Tras cometer el ilícito, intentaron darse a la fuga.

Luego de recibir el reporte de los afectados, policías capitalinos implementaron un operativo de búsqueda en la zona, que permitió localizar a los presuntos responsables en calles de la alcaldía Iztapalapa.

#BoletínSSC | #DETENIDOS | Uniformados de la #SSC detuvieron a dos hombres y a una mujer, posibles responsables del asalto a un establecimiento ubicado en la alcaldía @Alc_Iztapalapa, y aseguraron una caja fuerte con dinero en efectivo, equipo de cómputo y telefónico, así como un… pic.twitter.com/WTUV3go7Tq — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 2, 2026 Durante la intervención, los uniformados lograron recuperar parte de los objetos robados y aseguraron a tres personas, quienes fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, autoridad que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones. Las autoridades señalaron que se dará seguimiento al caso para esclarecer plenamente los hechos y verificar la posible participación de los detenidos en otros eventos delictivos registrados en la zona.