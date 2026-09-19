Detienen a tres menores con armas largas y drogas en Nayarit

Junto a ellos, cayeron otras cuatro personas, quienes operaban un laboratorio de metanfetamina; además, se les decomisaron 10 armas largas y dos vehículos

Agentes mexicanos arrestaron a ocho personas, entre ellas tres menores de edad, en diferentes acciones en los estados de Sinaloa y Nayarit, noroeste del país, donde decomisaron armamento y desactivaron un laboratorio para la elaboración de metanfetamina.

En un comunicado conjunto emitido este jueves, distintas agencias de seguridad del Gobierno informaron de la captura de las ocho personas, además del decomiso de armas de fuego, más de 9.000 cartuchos, 53 artefactos explosivos, vehículos y una embarcación, además de desactivar el laboratorio clandestino.

En la nota se apuntó que en Acaponeta, Nayarit, agentes de la Guardia Nacional, del Ejército mexicano, de la Secretaría de Marina y Policía Estatal capturaron a siete personas, entre ellas tres menores de edad, a quienes les decomisaron 10 armas largas, cargadores, cartuchos, chalecos tácticos y dos vehículos.

En Mazatlán, Sinaloa, fue arrestado un presunto integrante de una célula delictiva a quien le decomisaron un vehículo y un cargador abastecido de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. También en Mazatlán fueron decomisados 53 artefactos explosivos improvisados.

En tanto, en Escuinapa, agentes de la Marina decomisaron una embarcación abandonada y 7.940 cartuchos.

Mientras que en Culiacán fue localizado un laboratorio clandestino para la elaboración de drogas sintéticas y se decomisaron 1.350 litros de sustancias químicas y material diverso.

Este jueves, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió al Gobierno de Estados Unidos rendir cuentas y presentar un informe sobre su propia lucha antidrogas, en respuesta a las recientes exigencias planteadas por Washington al país latinoamericano en materia de seguridad.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria reaccionó a las recientes observaciones de Estados Unidos sobre el avance de los cárteles en la región y rechazó los señalamientos que pretenden fiscalizar las políticas de seguridad internas.

"Nosotros no necesitamos que nos juzguen desde afuera; sabemos cuáles son los problemas de México y actuamos todos los días", aseveró al defender los resultados diarios de su estrategia de seguridad.

Las declaraciones de la mandataria mexicana responden a las últimas afirmaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las que alabó los esfuerzos del Gobierno de Sheinbaum contra el crimen organizado, pero exigió a México intensificar las acciones, incrementar los controles aduaneros e investigar a funcionarios públicos presuntamente coludidos con los cárteles.