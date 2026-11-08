Detienen a tres jóvenes por pasear a un león en Aguascalientes

Tres hombres fueron detenidos en Aguascalientes tras trasladar a un cachorro de león africano sin documentos que acreditaran su posesión legal

Tres jóvenes fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal de Aguascalientes luego de ser sorprendidos mientras trasladaban a un cachorro de león africano en una camioneta roja por calles del norte de la ciudad.

El caso llamó la atención de habitantes y automovilistas, quienes reportaron la presencia del felino, de aproximadamente ocho meses de edad, que se asomaba por las ventanas del vehículo en movimiento.

Policías interceptaron la camioneta en Bosques del Prado Norte

Tras recibir los avisos ciudadanos, elementos del Grupo Motorizado Centauro ubicaron la unidad, una Ford F-150 roja de doble cabina, y la interceptaron sobre la calle Sierra de la Canela, en el fraccionamiento Bosques del Prado Norte.

En el vehículo viajaban tres hombres identificados como:

Marcos “N”, de 29 años.

José “N”, de 22 años.

Ian “N”, de 21 años.

Durante la revisión, los oficiales solicitaron a los ocupantes los documentos que acreditaran la procedencia y la posesión legal del león africano, así como los permisos correspondientes para su traslado.

Jóvenes fueron puestos a disposición de la FGR

Debido a que los tres hombres no presentaron documentación que justificara la tenencia del ejemplar, fueron detenidos y trasladados ante la Fiscalía General de la República (FGR).

La autoridad federal determinará su situación jurídica ante la posible comisión de delitos contra la biodiversidad.

PROFEPA quedó a cargo del cachorro de león

Después de su aseguramiento, el cachorro quedó bajo resguardo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).

La dependencia realizará una evaluación veterinaria para conocer las condiciones del animal y determinar su posible traslado a un refugio especializado.