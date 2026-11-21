Un operativo en El Rosario permitió localizar un campamento criminal y asegurar armas largas, granadas, explosivos y equipo táctico

Un operativo de fuerzas federales en el municipio de El Rosario, Sinaloa, permitió localizar e inhabilitar un campamento presuntamente utilizado por integrantes de Los Chapitos, además de detener a tres hombres señalados como posibles miembros de esta facción del Cártel de Sinaloa.

La intervención se realizó en las inmediaciones de la comunidad de Cacalotán, donde elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, en coordinación con personal del Grupo Especial de Seguridad Pública de Sinaloa, desplegaron recorridos de vigilancia y reconocimientos terrestres.

Entre los detenidos se encuentra un ciudadano colombiano. Las autoridades no han revelado las identidades de los otros dos hombres ni las funciones que presuntamente desempeñaban dentro de la organización criminal.

El 18 de noviembre de 2026, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, en coordinación con el Grupo Especial de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, al realizar reconocimientos terrestres mediante el empleo de drones, localizaron un campamento con gente armada a inmediaciones del poblado de Cacalotán, municipio El Rosario, Sinaloa. Por medio de una acción coordinada, el personal militar y del grupo especial lograron la detención de 3 integrantes de una célula delictiva del “Cártel del Pacífico”, facción “Chapos”, asegurándoseles dos armas largas, cuatro granadas Cal. 40”, un lanzagranadas Cal. 40”, 12 cargadores, 300 cartuchos, tres artefactos explosivos improvisados (AA. EE. II.) y equipo táctico diverso. Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Culiacán, Sinaloa, para determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones correspondientes. #NoticiadeÚltimaHora #ComunicadoDePrensa #EjércitoMexicano #FuerzaAéreaMx #GuardiaNacional — @Defensamx (@Defensamx1) November 20, 2026 De acuerdo con los reportes oficiales, el campamento fue detectado durante las labores de reconocimiento efectuadas el miércoles 18 de noviembre de 2026 en el poblado de Cacalotán. El sitio habría sido utilizado como punto de resguardo por integrantes de una célula delictiva vinculada con Los Chapitos. Tras la intervención, las fuerzas de seguridad procedieron a inhabilitar las instalaciones improvisadas para impedir que continuaran siendo utilizadas. La operación contó con la participación de efectivos militares, integrantes de la Guardia Nacional y personal de seguridad estatal. Armas, granadas y explosivos asegurados Durante la intervención, las autoridades encontraron armamento y equipo que presuntamente estaba relacionado con las actividades del grupo criminal. El inventario de lo asegurado incluye: Dos armas largas.

12 cargadores.

300 cartuchos útiles.

Cuatro granadas calibre 40 milímetros.

Un aditamento lanzagranadas.

Tres artefactos explosivos improvisados.

Diverso equipo táctico. El aseguramiento del material bélico formó parte de las acciones realizadas para debilitar la capacidad operativa de la célula delictiva que presuntamente utilizaba el campamento. Los tres detenidos quedaron a disposición de la FGR Después del operativo, los tres hombres y los objetos decomisados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Culiacán, instancia que continuará con las investigaciones y determinará la situación jurídica de los detenidos. Hasta el momento, las autoridades no han informado si los presuntos integrantes de Los Chapitos estarían relacionados con otros hechos violentos registrados en la región.