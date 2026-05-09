Detienen a tres con drogas en General Bravo y Matehuala

En dos casos distintos, los presuntos delincuentes intentaron cruzar la frontera a Estados Unidos con paquetes de varios kilos de metanfetamina y cocaína

Elementos de la Policía Federal Ministerial (MPF-AIC) en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que encabeza Omar García Harfuch, en dos casos distintos detuvieron a tres personas que presuntamente intentaron traficar drogas hacia Estados Unidos.

El primer caso se registró en el kilómetro 167+509 de la carretera Monterrey-Reynosa en el municipio de General Bravo, Nuevo León.

El conductor de una camioneta que procedía del estado de San Luis y tenía como destino final el estado de Georgia, Estados Unidos, fue detenido en flagrancia por delitos contra la salud.

El detenido fue identificado como Sergio 'N' y le fueron asegurados los siguientes indicios:

-83 kilogramos de metanfetamina (contenida en 26 paquetes localizados en el interior del tanque de combustible y 24 paquetes localizados en las llantas)

- ⁠01 vehículo

- ⁠01 pieza metálica localizada en el piso del asiento trasero debajo del tapete

- ⁠01 celular

- ⁠01 ticket

- ⁠Documentación diversa

En el segundo caso, el 7 de mayo del año en curso, dos hombres fueron detenidos con 16 kilos de cocaína en Matehuala, San Luis Potosí.

Derivado de investigación e inteligencia, elementos de la Policía Federal Ministerial detuvieron en el kilómetro 14+500 de la Carretera Federal 57, Saltillo-Matehuala, a Juan Manuel 'N' y J Rafael 'N', por el delito contra la salud.

A quienes se les aseguraron los siguientes indicios:

* 16 kilos de cocaína (contenida en 16 paquetes guardados en una maleta que fue localizada en el camarote del autobús)

* ⁠01 vehículo tipo autobús con placas de circulación 585-697 del Estado de Texas, EUA, y placas de circulación 08-RD-7R del Servicio de Autotransporte Federal

* ⁠02 teléfonos celulares

* ⁠01 maleta negra

De acuerdo con el conductor, procedían del Estado de Querétaro con destino al Estado de Texas, EUA.

Las personas detenidas y lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación en Escobedo, Nuevo León, y Matehuala, San Luis Potosí, respectivamente.