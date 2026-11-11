Detienen a tres con cargamento de químicos para drogas en Sinaloa

La SSPC aseguró un tractocamión con 35 toneladas de una sustancia identificada preliminarmente como acetato de plomo, distribuida en 18 tarimas

La tarde de este martes, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron a tres personas en Sinaloa, a quienes les decomisaron 35 toneladas de precursores químicos para la fabricación de drogas sintéticas.

Mediante un comunicado, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, informó que las personas fueron detenidas en la carretera Mazatlán–Culiacán, en dirección a Mazatlán.

En el documento se detalla que los hombres viajaban en un tractocamión con caja refrigerada, en el que transportaban 35 toneladas de una sustancia química que se presume se usa para elaborar metanfetamina.

La mercancía iba distribuida en 18 tarimas: 16 de dos toneladas y dos de una tonelada y media, integradas por bultos de 25 kilogramos.

Asimismo, se detalló que, de manera preliminar, la SSPC presume que se trata de acetato de plomo.

Harfuch anunció inversión en seguridad para Sinaloa

La detención se produce un día después de que Harfuch acudiera a Mazatlán para participar en la firma de convenios para fortalecer la seguridad en Sinaloa.

En dicho evento anunció una inversión de 900 millones de pesos en la seguridad del estado.

Al evento acudieron el secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo; la gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava; el secretario de Marina y la presidenta municipal, entre otros funcionarios.