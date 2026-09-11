Detienen a tres acusados de extorsión en Michoacán

Durante el despliegue en Salvador Escalante se aseguró un fusil, municiones, envoltorios con droga y un auto con reporte de robo.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP), en operativo conjunto con la Fiscalía General del Estado (FGE), detuvieron a tres personas señaladas por el delito de extorsión en el municipio de Salvador Escalante. Entre los capturados se encuentra Marcos “N”, identificado por las autoridades como un presunto líder criminal de la zona.

Junto al presunto líder criminal fueron aprehendidos Jorge Miguel “N” y Aminda “N”. De acuerdo con los reportes oficiales, el grupo operaba cobros de cuotas y extorsiones dirigidas a comerciantes, empresarios y productores aguacateros de la región.

Aseguramiento de armamento y puesta a disposición

Durante el despliegue policial, las fuerzas de seguridad aseguraron un arma larga, 16 cartuchos útiles, nueve envoltorios con posibles sustancias ilícitas y un automóvil que contaba con reporte de robo vigente. Tanto los tres implicados como el material incautado quedaron a disposición de la autoridad ministerial para dar inicio a la carpeta de investigación correspondiente.