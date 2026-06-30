Detienen a sujeto que movía 11,175 huevos de tortuga en Colima

La detección del cargamento ilegal ocurrió durante un retén de seguridad establecido por la Sedena en la localidad de Estapilla

En un duro golpe al tráfico ilegal de vida silvestre, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aseguraron 11 mil 175 huevos de tortuga marina golfina (Lepidochelys olivacea) en la localidad de Estapilla, perteneciente al municipio de Colima. Por este hecho, una persona fue detenida y puesta a disposición de las autoridades federales.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), mediante su Oficina de Representación en el estado, ya emitió un dictamen técnico de identificación de daños en materia de recursos marinos para iniciar el proceso legal correspondiente.

El operativo y el hallazgo

La detección del cargamento ilegal ocurrió durante un retén de seguridad establecido por la Sedena. Los militares interceptaron a un hombre que viajaba procedente del estado de Michoacán transportando el cargamento ilícito oculto en:

5 cajas de cartón

3 costales

Tras el hallazgo, personal de la Profepa y de la Fiscalía General de la República (FGR), con el apoyo de los elementos de la Defensa, procedieron al conteo y cuantificación formal de los más de 11 mil huevos.

Situación jurídica del detenido

El implicado fue detenido en flagrancia por delitos contra la biodiversidad, específicamente en su modalidad de posesión ilícita de huevos de tortuga marina. De forma inmediata, fue puesto a disposición de la FGR en la entidad para que se determine su situación jurídica.