Detienen a sujeto que movía 11,175 huevos de tortuga en Colima

En un duro golpe al tráfico ilegal de vida silvestre, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aseguraron 11 mil 175 huevos de tortuga marina golfina (Lepidochelys olivacea) en la localidad de Estapilla, perteneciente al municipio de Colima. Por este hecho, una persona fue detenida y puesta a disposición de las autoridades federales.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), mediante su Oficina de Representación en el estado, ya emitió un dictamen técnico de identificación de daños en materia de recursos marinos para iniciar el proceso legal correspondiente.
El operativo y el hallazgo
La detección del cargamento ilegal ocurrió durante un retén de seguridad establecido por la Sedena. Los militares interceptaron a un hombre que viajaba procedente del estado de Michoacán transportando el cargamento ilícito oculto en:
5 cajas de cartón
3 costales
Tras el hallazgo, personal de la Profepa y de la Fiscalía General de la República (FGR), con el apoyo de los elementos de la Defensa, procedieron al conteo y cuantificación formal de los más de 11 mil huevos.
Situación jurídica del detenido
El implicado fue detenido en flagrancia por delitos contra la biodiversidad, específicamente en su modalidad de posesión ilícita de huevos de tortuga marina. De forma inmediata, fue puesto a disposición de la FGR en la entidad para que se determine su situación jurídica.
Marco Legal: De acuerdo con el primer párrafo del artículo 60 Bis 1 de la Ley General de Vida Silvestre, ningún ejemplar de tortuga marina, sin importar la especie, puede ser sujeto de aprovechamiento extractivo (ya sea comercial o de subsistencia), lo que incluye la prohibición total sobre sus partes y derivados.