Detienen a sujeto que acosó a Claudia Sheinbaum

El individuo fue identificado como Uriel "N" y fue puesto a disposición de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales

Autoridades reportaron que ya fue detenido el hombre quien este martes se acercó inapropiadamente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

El individuo fue identificado como Uriel "N" y fue detenido en la colonia centro, de la alcaldía Cuauhtémoc, posteriormente, fue puesto a disposición de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales.

En redes sociales circuló un video en el que se observa a la mandataria saludando a algunas personas afuera de Palacio Nacional, cuando súbitamente se acercó un sujeto que comenzó a tocarla inapropiadamente e incluso intentó darle un beso.

La situación fue condenada por diversos actores políticos, que exigieron que se refuerce aún más la seguridad de la mandataria, esto para prevenir que en el futuro se presenten situaciones similares.