Detienen a sujeto por robo en autoservicio de Querétaro

Empleados del comercio retuvieron al sospechoso al intentar salir del establecimiento con productos sin haber realizado el pago.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) detuvieron a un hombre por su probable responsabilidad en el delito de robo a comercio, tras ser señalado de sustraer mercancía sin realizar el pago en una tienda de autoservicio de la colonia La Loma.

La intervención policial ocurrió luego de que los oficiales atendieran un reporte emitido a través del Centro de Atención a Emergencias 9-1-1.

Tras atender un reporte del CAE 9-1-1, elementos policiales de la #SSPMQ detuvieron a un masculino por robo a comercio, en la colonia La Loma, señalado por sustraer mercancía sin realizar el pago correspondiente.

1/3 pic.twitter.com/1pCklSN1vN — @SSPMQueretaro (@SSPMQueretaro) September 5, 2026 Al arribar al establecimiento ubicado en la calle Macizo de Tibesti, los agentes intervinieron al sujeto, quien se encontraba retenido por el personal del lugar tras haber sido detectado intentando salir con bebidas energizantes y desodorantes sin abonar su importe. Ante la ratificación de los hechos y la manifestación del personal del comercio de proceder legalmente en su contra, los elementos policiales realizaron la detención del presunto responsable. El individuo fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGEQ) para la integración de la carpeta de investigación y la determinación de su situación jurídica.