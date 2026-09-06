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Detienen a sujeto por robo en autoservicio de Querétaro

Por: Fernanda Izaguirre

05 Septiembre 2026, 17:28

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Empleados del comercio retuvieron al sospechoso al intentar salir del establecimiento con productos sin haber realizado el pago.

Detienen a sujeto por robo en autoservicio de Querétaro

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) detuvieron a un hombre por su probable responsabilidad en el delito de robo a comercio, tras ser señalado de sustraer mercancía sin realizar el pago en una tienda de autoservicio de la colonia La Loma.

La intervención policial ocurrió luego de que los oficiales atendieran un reporte emitido a través del Centro de Atención a Emergencias 9-1-1.

Al arribar al establecimiento ubicado en la calle Macizo de Tibesti, los agentes intervinieron al sujeto, quien se encontraba retenido por el personal del lugar tras haber sido detectado intentando salir con bebidas energizantes y desodorantes sin abonar su importe.

Ante la ratificación de los hechos y la manifestación del personal del comercio de proceder legalmente en su contra, los elementos policiales realizaron la detención del presunto responsable. El individuo fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGEQ) para la integración de la carpeta de investigación y la determinación de su situación jurídica.

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