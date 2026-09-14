Detienen a sujeto con arma y cristal en Sinaloa

El aseguramiento incluyó una pistola calibre 9 mm, 20 cartuchos útiles y 27 gramos de presunta droga sintética en dosis.

Un hombre fue detenido por integrantes del Grupo Interinstitucional luego de ser localizado en posesión de un arma corta, 20 cartuchos y 100 dosis de presunta droga sintética conocida como cristal en el municipio de El Rosario.

La detención ocurrió en la colonia Rubén Jaramillo durante labores de prevención y vigilancia realizadas por la Policía Estatal Preventiva en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. En el sitio, los efectivos detectaron a dos hombres, de los cuales uno huyó a pie mientras que el segundo fue alcanzado tras una persecución.

Durante la inspección de rutina, los uniformados aseguraron una pistola calibre 9 mm con su respectivo cargador, 20 cartuchos útiles del mismo calibre y 100 dosis de una sustancia con características similares a la metanfetamina, con un peso aproximado de 27 gramos.

El sospechoso y el material decomisado fueron trasladados y puestos a disposición de la autoridad competente para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.