Detienen a sospechosos del asesinato del estilista 'Micky Hair'

Uno de los implicados es un joven de 19 años, cuya identidad fue establecida mediante el análisis de cámaras de videovigilancia y testimonios recabados.

Autoridades de la Ciudad de México informaron la detención de dos hombres señalados como presuntos responsables del asesinato del estilista Miguel de la Mora, conocido como Micky Hair, quien trabajaba con figuras como Kenia Os y Ángela Aguilar. El crimen ocurrió en septiembre pasado en la zona de Polanco.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detalló este jueves que uno de los implicados es un joven de 19 años, cuya identidad fue establecida mediante el análisis de cámaras de videovigilancia y testimonios recabados.

Capturas derivadas de trabajos de inteligencia

De acuerdo con la investigación, días antes del homicidio el sospechoso sostuvo reuniones con varias personas, entre ellas un individuo detenido en diciembre de 2025 por su presunta participación en el caso.

El joven fue ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc y detenido el 6 de marzo en la colonia Tlatelolco. Durante su arresto, las autoridades le aseguraron 220 dosis de presunta cocaína, un arma de fuego y cartuchos, por lo que inicialmente fue ingresado a prisión.

Posteriormente, el 8 de abril, mientras permanecía recluido, se le ejecutó una orden de aprehensión por homicidio calificado.

Segundo detenido y vínculos criminales

El segundo implicado, de 24 años, sería integrante del grupo delictivo encargado de perpetrar el ataque. Fue capturado en la avenida Chimalhuacán, en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, y trasladado a un penal de la capital.

El crimen de Micky Hair en Polanco

Miguel de la Mora, de 28 años y originario de Jalisco, era reconocido por atender a celebridades, influencers y reinas de belleza en sus salones Micky’s Hair.

Según reportes, fue atacado la noche del 29 de septiembre en las inmediaciones de su centro de estética en Polanco, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México.

El estilista contaba con más de 177 mil seguidores en Instagram y, horas antes del crimen, había promocionado una dinámica con sus clientes en redes sociales.

Investigación continúa

Estas detenciones se suman a la realizada en diciembre de 2025, cuando fue arrestado José Eduardo “N” en la alcaldía Azcapotzalco como parte de las indagatorias.

Tanto la Fiscalía capitalina como la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) señalaron que las investigaciones continúan en coordinación con autoridades federales y del Estado de México, con el objetivo de detener a todos los responsables y evitar la impunidad en el caso.