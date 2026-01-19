Detienen a siete presuntos integrantes del CJNG en Michoacán

Autoridades federales y estatales realizaron un operativo en Huetamo donde aseguraron armas, drogas y vehículos, y detuvieron a siete personas

Siete presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron detenidos durante un operativo aéreo y terrestre desplegado por autoridades federales y estatales en el estado de Michoacán.

La Guardia Civil informó que la acción se llevó a cabo el viernes 16 de enero de 2026 en diversas localidades del municipio de Huetamo, ubicado en la región de Tierra Caliente y colindante con el estado de Guerrero.

Operativo coordinado

En el despliegue participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía estatal y la Guardia Civil, quienes cumplimentaron órdenes de cateo en seis inmuebles donde existían indicios de actividades del CJNG.

Para garantizar la seguridad del personal, la Semar utilizó un helicóptero y dos vehículos tácticos blindados, con el fin de detectar posibles reacciones violentas por parte de sicarios del crimen organizado.

Aseguramientos y detenidos

Durante la intervención fueron detenidos cuatro hombres y tres mujeres. A los presuntos responsables se les aseguraron ocho armas de fuego de distintos calibres, cartuchos útiles y diverso equipo táctico.

Asimismo, las autoridades incautaron 83 cajas, 26 bolsas y un costal con marihuana; 24 bolsas con metanfetamina; cinco animales en cautiverio y cuatro vehículos.

Protesta s y uso de gas

Tras las detenciones, familiares de los implicados se manifestaron en el cuartel de la Guardia Civil de Huetamo, donde también opera el servicio de emergencias 911.

Ante la protesta, los agentes utilizaron gas lacrimógeno para dispersar a los inconformes, lo que provocó la intoxicación de cuatro personas.

Entre ellas se encontraba una mujer embarazada que fue trasladada a un hospital regional.

Autoridades han identificado que en Huetamo operan distintos grupos del narcotráfico, entre ellos el CJNG, La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios y el Cártel de Sinaloa.

En esta región, la Fiscalía estatal ha detectado que la célula del CJNG responde a las órdenes de Audías Flores Silva, alias “Don Flores” o “El Jardinero”, considerado uno de los principales colaboradores de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ofrece una recompensa de cinco millones de dólares por información que permita la captura de Flores Silva, señalado por autoridades como posible sucesor del líder del CJNG.