Detienen a siete armados en Ecatepec; los ligan al CJNG

Elementos de la Marina aseguraron armas de fuego y capturaron a siete personas durante patrullajes en el Estado de México

Elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México detuvieron a siete personas en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, quienes portaban armas de fuego y presuntamente estarían vinculadas con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con funcionarios federales, los detenidos fueron sorprendidos en posesión de cuatro armas de fuego durante recorridos de vigilancia realizados como parte del Operativo Baluarte, estrategia enfocada en reforzar la seguridad en la entidad.

Captura durante patrullajes de vigilancia

La Secretaría de Marina informó que la detención ocurrió mientras personal naval realizaba patrullajes preventivos en la zona. Durante estas labores, los elementos detectaron a siete personas armadas, por lo que procedieron a su interceptación.

Tras una revisión, se aseguraron cuatro armas de fuego y se puso a disposición de las autoridades tanto a los detenidos como los indicios decomisados, con el objetivo de integrar la carpeta de investigación correspondiente.

En un comunicado, la dependencia indicó que los implicados “presuntamente guardan relación con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación”, por lo que fueron remitidos ante la autoridad ministerial.

La detención se da en un contexto marcado por la actividad de múltiples grupos delictivos en el municipio. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ha identificado la operación de al menos 12 organizaciones criminales y autodenominados sindicatos en la zona.

Entre estos grupos se encuentran Macas, Los Masse, GOPEZ, Cochos, Los Ivanes, Los 300, 25 de Marzo, Pelones, Los Mayas, el CJNG, USON y La Chokiza, los cuales estarían relacionados principalmente con delitos de extorsión.

Las autoridades estatales han señalado que estas agrupaciones mantienen disputas por el control de actividades ilícitas en distintas colonias del municipio, lo que contribuye a los altos niveles de violencia.