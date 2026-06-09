Detienen a seis sospechosos del secuestro de Roxana Guzmán

Tras conocerse los arrestos, familiares de los detenidos aseguraron que las personas capturadas no tienen relación con la desaparición de la periodista.

La investigación por el secuestro de la periodista Roxana Guzmán, ocurrido en Nanchital, Veracruz, registró un nuevo avance luego de que fueran reportadas las detenciones de varias personas presuntamente relacionadas con el caso. Hasta el momento, las autoridades estatales no han emitido información oficial sobre los arrestos ni han confirmado la identidad de los detenidos.

De acuerdo con reportes difundidos el 8 de junio por medios locales, al menos seis personas fueron capturadas por elementos de la Policía Ministerial durante operativos realizados presuntamente durante la madrugada del pasado 6 de junio. Sin embargo, los nombres de los arrestados no han sido revelados.

Reportan detenciones por caso de Roxana Guzmán

Fue un medio local el que informó sobre la captura de personas presuntamente vinculadas con el secuestro de la fundadora de Pulso Informativo del Sur, quien fue privada de la libertad el pasado 2 de junio.

Hasta ahora, ni la Fiscalía General del Estado de Veracruz ni la Secretaría de Seguridad Pública estatal han publicado comunicados oficiales relacionados con estas detenciones a través de sus canales institucionales.

Familiares cuestionan las capturas

Tras conocerse los arrestos, familiares de los detenidos aseguraron que las personas capturadas no tienen relación con la desaparición de la periodista y denunciaron presuntas irregularidades durante los operativos.

“No se me hace justo la forma en cómo los detuvieron. No llevaron ni una orden ni nada. Hasta ahorita, pues estamos esperando. Ahorita los abogados están haciendo su trabajo y espero en Dios que todo salga bien”.

Las declaraciones fueron realizadas por personas que se identificaron como familiares de los detenidos, quienes además exigieron que se esclarezcan las circunstancias en las que ocurrieron las capturas.

Autoridades mantienen operativo de búsqueda

Desde que se reportó el secuestro de Roxana Guzmán, las autoridades estatales desplegaron un operativo para localizarla y esclarecer lo ocurrido. La Fiscalía de Veracruz informó que fiscales, peritos y policías ministeriales iniciaron diversas diligencias para dar con el paradero de la comunicadora.

“Desde el momento que se tuvo conocimiento de los hechos, la trilogía investigadora integrada por Fiscales, Peritos y Policías Ministeriales realizan actos de investigación para esclarecer los hechos, localizar a la víctima y determinar la identidad de quien o quienes resulten responsables”.

Persisten dudas sobre el paradero de la periodista

Durante los primeros días de la investigación circularon versiones que apuntaban a que la periodista ya había sido localizada. Sin embargo, colaboradores cercanos desmintieron esa información y aseguraron que no existía confirmación oficial sobre su hallazgo.

“Se ha recibido mucha información acerca de que nuestra compañera ya apareció, pero no es correcto. Nuestra compañera no ha aparecido, no hemos tenido información de fuentes oficiales y no hemos tenido ningún contacto con alguien que nos diga que ya está bien o que por lo menos ya la encontraron”.

Mientras continúan las investigaciones, el caso sigue generando atención en Veracruz debido a la falta de información oficial sobre el estado de salud y ubicación de la periodista.