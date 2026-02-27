Detienen a seis ligados a narco bloqueos en Quintana Roo

Mientras fuerzas federales aseguraban la zona en Tapalpa, Jalisco, células delictivas realizaron acciones coordinadas en carreteras a lo largo del país

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo confirmó la captura de seis hombres armados presuntamente implicados en la quema de siete vehículos y la replicación de narcobloqueos en Playa del Carmen, ocurridos el domingo 22 de febrero. Las detenciones se dan en el contexto de la jornada violenta registrada en distintos estados del país tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

De acuerdo con las autoridades, los hechos en el municipio de Solidaridad siguieron un modus operandi similar al reportado en otras entidades, donde grupos armados incendiaron unidades para bloquear vialidades estratégicas.

¿Cómo se extendió la violencia desde Jalisco hasta Quintana Roo?

El 22 de febrero se registraron narcobloqueos y quema de vehículos en varias regiones. Mientras fuerzas federales aseguraban la zona en Tapalpa, Jalisco, células delictivas realizaron acciones coordinadas en carreteras de Colima, Guanajuato y Michoacán.

En esos puntos, civiles fueron despojados de camiones de carga y autobuses de pasajeros, que posteriormente fueron incendiados para impedir el avance de fuerzas de seguridad. Bajo ese mismo esquema, en Playa del Carmen fueron quemadas siete unidades, lo que generó afectaciones viales y operativos de seguridad en la zona turística.

Detienen a seis hombres tras operativo táctico

La captura se logró mediante un operativo del Grupo Interinstitucional. Aunque inicialmente fueron asegurados por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, investigaciones de inteligencia los relacionan con los incendios.

Los detenidos fueron identificados como:

Miguel Ángel “N”, alias “El Negro”

Jorge Luis “N”, alias “Wacho”

Rodrigo Yahir “N”, alias “Manitas”

Ricardo “N”, alias “Gato”

Camilo “N”, alias “Chino”

Walter Andrés “N”

Armas, droga y motocicletas aseguradas

Durante la aprehensión, agentes aseguraron dos armas de fuego calibre 9 milímetros, consideradas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, así como diversas dosis de presuntos narcóticos.

También fueron decomisadas dos motocicletas que habrían sido utilizadas para cometer los ataques. El aseguramiento forma parte de las acciones para esclarecer los hechos registrados en el municipio turístico.