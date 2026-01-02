Detienen a 'Sagitario', operador de facción del Cartel de Sinaloa

Pedro Inzunza Noriega es identificado como el operador de mayor confianza de Fausto Isidro Meza Flores, 'El Chapo Isidro'.

Pedro Inzunza Noriega, alias El Sagitario y también identificado como El Señor de la Silla, fue detenido en Culiacán, Sinaloa, durante un operativo federal por tierra y aire.

La captura se realizó tras un cateo y que, junto con Inzunza Noriega, fueron detenidas otras tres personas en el mismo operativo coordinado entre las secretarías de Marina (Semar), de la Defensa Nacional (Sedena) y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

El detenido fue trasladado vía aérea por personal naval a la Ciudad de México para quedar a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), instancia que definiría su situación jurídica.

En Culiacán, medios locales ubicaron la diligencia en la localidad de Guadalupe y señalaron que personal de la Fiscalía mexicana colocó sellos de aseguramiento en el inmueble intervenido.

La detención de Inzunza Noriega ocurre en un contexto de creciente presión binacional sobre redes de producción y tráfico de drogas sintéticas, mientras imágenes en redes sociales dimensionan el operativo que montaron autoridades por tierra y aire.