Detienen a 'Rambo' en Tulum por trata y narcomenudeo

Autoridades de Quintana Roo, rescataron a tres víctimas, dos de ellas adolescentes, durante operativos en distintos puntos del municipio

Elementos de la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo detuvieron a David “N”, alias “Rambo”, por su presunta participación en delitos de trata de personas y narcomenudeo, tras un operativo con cuatro órdenes de cateo en el municipio.

Durante las acciones, las autoridades lograron rescatar a tres personas, entre ellas dos adolescentes, quienes eran víctimas de trata en su modalidad de utilización en actividades delictivas.

En una primera intervención realizada en un inmueble de la calle Kiss, en la Región 03, los agentes aseguraron diversas sustancias ilícitas, entre ellas marihuana, cristal, cocaína y pastillas similares al “tusi”, además de cartuchos útiles, teléfonos celulares y documentos.

En ese lugar fue detenida la persona identificada como “Rambo” y se rescató a una mujer.

Posteriormente, en un lote de la Región 2, en la calle Acuario Sur, fueron localizadas y liberadas dos adolescentes más, junto con el aseguramiento de drogas y otros indicios.

Víctimas obligadas a delinquir

De acuerdo con las primeras investigaciones, el detenido estaría vinculado a un grupo criminal generador de violencia en Tulum, dedicado al narcomenudeo.

Las víctimas, originarias de Michoacán, Guerrero y Jalisco, eran presuntamente reclutadas, trasladadas y obligadas a vender drogas en bares y restaurantes de la zona costera, bajo amenazas constantes y vigilancia.

Además, se les proporcionaba vestimenta específica para identificarlas como integrantes de la célula delictiva.

En otros cateos realizados en la calle Júpiter y la avenida Kukulkán, en la zona conocida como “La Selva”, se aseguraron más dosis de droga y cartuchos útiles.

Los inmuebles quedaron bajo resguardo con sellos oficiales, mientras que el detenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes, que determinarán su situación jurídica.

En tanto, las víctimas fueron trasladadas a la Fiscalía estatal, donde rindieron su declaración y permanecen bajo protección.