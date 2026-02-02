Detienen a presuntos extorsionadores en Álvaro Obregón

Policías de la SSC CDMX arrestaron a dos hombres acusados de extorsión; uno es generador de violencia y ambos cuentan con antecedentes penales

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) detuvieron a dos presuntos extorsionadores en la alcaldía Álvaro Obregón, uno de ellos identificado como generador de violencia en la demarcación.

Los hechos ocurrieron cuando agentes de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) atendieron un reporte del Centro de Comando y Control (C2) Poniente, tras la llamada de una ciudadana que denunció haber sido obligada, bajo amenazas con un arma, a entregar dinero en efectivo para evitar daños a su persona y a su negocio.

Extorsión en local comercial

En las calles Marco Polo y Pino, de la colonia Lomas de Capula, los policías se entrevistaron con una mujer de 30 años, propietaria de un local de venta de tortillas, quien señaló a dos sujetos como los responsables de exigirle dinero.

La afectada indicó que, por temor, realizó el pago y posteriormente solicitó apoyo a través del 911.

Al percatarse de la presencia policial, los presuntos responsables intentaron huir a bordo de un automóvil gris, pero chocaron contra un camión de transporte público. Tras interceptarlos y realizar una revisión preventiva, los oficiales aseguraron una réplica de arma de fuego, un cargador con seis cartuchos, así como 21 mil 100 pesos en efectivo, reconocidos por la víctima.

Antecedentes de los detenidos

Los hombres, de 19 y 31 años de edad, fueron detenidos, informados de sus derechos y puestos a disposición del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica.

Tras un cruce de información con la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, se estableció que el detenido de 31 años se identificó con un nombre falso y cuenta con antecedentes por delitos contra la salud, además de ser considerado objetivo prioritario por su generación de violencia.

El joven de 19 años también registra un ingreso previo al sistema penitenciario por el mismo delito en 2025.