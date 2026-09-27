Detienen a presunto líder criminal en Iztacalco y Benito Juárez

Alberto “N” fue detenido durante dos cateos; autoridades lo señalan como presunto líder de una célula criminal familiar.

Alberto “N”, señalado por autoridades como presunto líder de una célula criminal, fue detenido este sábado durante dos cateos realizados en las alcaldías Iztacalco y Benito Juárez, en la Ciudad de México.

Los operativos fueron efectuados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y el Gabinete de Seguridad.

#Importante I En dos cateos ejecutados en las alcaldías @IztacalcoAl y @BJAlcaldia, policías de la @SSC_CDMX, en coordinación con la @FiscaliaCDMX y el @GabSeguridadMX, detuvieron a Alberto “N" objetivo generador de violencia y presunto líder de una célula criminal integrada por… pic.twitter.com/TTRj4rHakT — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) September 26, 2026 Presunta célula integrada por familiares De acuerdo con las autoridades, Alberto “N” presuntamente encabezaba una estructura delictiva conformada por personas de su círculo familiar. Durante las diligencias también fueron detenidos un menor de edad, así como Lizeth “N” y Víctor “N”, quienes son señalados como presuntos colaboradores directos del grupo. Según la información proporcionada por las autoridades, Lizeth “N” y Víctor “N” estarían relacionados con actividades de compra, venta y distribución de narcóticos en distintos puntos de Iztacalco y Benito Juárez. El titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, destacó que los arrestos forman parte de las labores de investigación e inteligencia desarrolladas para identificar y desarticular estructuras criminales en la capital. SSC destaca labores de investigación Vázquez Camacho afirmó que las autoridades capitalinas mantienen acciones coordinadas para combatir a grupos señalados por generar violencia y llevar ante la justicia a sus integrantes. Los cateos y las detenciones forman parte de las investigaciones realizadas por las instituciones de seguridad y procuración de justicia de la Ciudad de México.