Detienen a presunto líder criminal en Cancún con droga

Durante el operativo, las autoridades decomisaron 1,3 kilogramos de marihuana, dos armas largas, un arma corta, dos vehículos de lujo y un teléfono celular

Autoridades detuvieron en Cancún, en el estado de Quintana Roo, a Robert Skojo, alias Rob, identificado como presunto líder del grupo delictivo Los Hells Angels, y relacionado con tráfico de drogas, extorsión y delincuencia organizada en el estado que se ubica en el sureste del país.

La captura fue informada este miércoles en un comunicado conjunto de las secretarías de Marina y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo, cuyos agentes participaron en el operativo.

De acuerdo con la nota informativa, los agentes ejecutaron órdenes de registro en tres domicilios de Cancún, donde localizaron y detuvieron a Skojo.

Durante el operativo, las autoridades decomisaron 1,3 kilogramos de marihuana, dos armas largas, un arma corta, dos vehículos de lujo y un teléfono celular.

El Gabinete de Seguridad confirmó -en una publicación en la red social X- que la detención se llevó a cabo en el municipio de Benito Juárez, donde se encuentra Cancún, y que se ejecutaron tres órdenes de registro.

“Estas acciones permiten debilitar las estructuras operativas de los grupos delictivos y avanzar en el combate a los delitos que afectan la seguridad de las familias”, afirmó el organismo.

Las autoridades señalaron que informaron al detenido de sus derechos y lo pusieron a disposición del Ministerio Público, junto con los objetos decomisados, para determinar su situación jurídica.