Detienen a presunto feminicida de estudiante española en Morelos

Francisco Javier “N”, alias “El Trompas”, fue capturado tras un operativo coordinado por autoridades federales y estatales por el crimen de Claudia Tacoronte

Este jueves, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección, Omar García Harfuch, informó sobre la detención de Francisco Javier “N”, alias “El Trompas”, quien se presume como el autor del feminicidio de la estudiante española, Claudia Tacoronte Aguilera.

El funcionario señaló que la captura fue resultado de un operativo coordinado entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad de Morelos y la Fiscalía estatal.

“Como resultado de este esfuerzo conjunto, el presunto responsable de este lamentable crimen ya está detenido”, resaltó.

¿Cuándo y dónde ocurrió el feminicidio de Claudia Tacoronte?

El feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera ocurrió el pasado 12 de septiembre dentro de la Casa de Cultura de Cuautla, cuando la estudiante de intercambio se encontraba participando en la XLII Fiesta Nacional de la Planta Medicinal, y presuntamente fue asaltada con un arma blanca.

Claudia Tacoronte Aguilera se encontraba de intercambio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) desde la Universidad de Granada, España.

Tras esto, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos obtuvo una orden de aprehensión contra Francisco Javier “N”, presunto feminicida de la estudiante española de 21 años.