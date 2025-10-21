Detienen a presunto asesino de líder limonero de Apatzingán

Al momento de su arresto, a Rigoberto "N" se le encontraron dos licencias de conducir y una credencial de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán

Rigoberto "N", alias “El Pantano”, fue detenido por fuentes federales de seguridad, señalado como el presunto autor intelectual del homicidio de Bernardo Bravo Manríquez, líder de la Asociación de Citricultores de Apatzingán, Michoacán. “El Pantano” está acusado de ser el encargado del cobro de piso y extorsiones a los productores de limón de la zona.

La detención de Rigoberto "N" se da en el marco de las investigaciones por el asesinato de Bravo Manríquez, quien fue ultimado a tiros luego de haber denunciado en reiteradas ocasiones las extorsiones de las que era víctima su gremio, según informó la fiscalía local.

Al momento de su arresto, a Rigoberto "N" se le encontraron dos licencias de conducir y una credencial de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán.

Según reportes de seguridad, “El Pantano” realizaba las actividades de cobro de piso y extorsión a los limoneros desde el municipio de Cenobio Moreno.

Bernardo Bravo Manríquez presidía la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, que representa el 80% de la producción de limón del estado, un sector agroindustrial vital fuertemente orientado a la exportación, principalmente hacia Estados Unidos. Su asesinato subraya la grave problemática de violencia y extorsión que enfrentan los productores en la región.