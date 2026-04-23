Detienen a policías de Edomex por presunto robo de tractocamión

Cinco elementos de la policía municipal de Jilotzingo descargaban del vehículo robado mercancía, en especial neumáticos, cuando fueron sorprendidos

Este miércoles, autoridades mexicanas detuvieron a seis policías del municipio de Jilotzingo, en el Estado de México, por su presunta participación, junto a cuatro civiles, en el robo con violencia de un tractocamión.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), los hechos se registraron en la localidad de Santa María Mazatla, donde los probables responsables cerraron el paso al operador del tractocamión con una camioneta, lo bajaron de la unidad y realizaron detonaciones de arma de fuego hacia la custodia.

Así fue el operativo de acción

Al recibir el reporte del robo a través del 911, se dio el despliegue del Operativo Argos, realizado por la Defensa Nacional, la Guardia Nacional (GN) y elementos de SSEM.

Fue en la carretera Naucalpan-Ixtlahuaca donde cinco elementos de la policía municipal de Jilotzingo descargaban del vehículo robado mercancía, en especial neumáticos, hacia el interior de otra camioneta.

También cerca del lugar se encontró otra patrulla con otros cuatro hombres que resguardaban la zona, quienes al ver la investigación intentaron darse a la fuga, aunque los elementos de seguridad los detuvieron y realizaron la debida inspección.

El saldo del despliegue

La SSEM aseguró dos unidades oficiales, un vehículo, cinco armas de fuego, cuatro cortas calibre 9 mm, una larga calibre 5.56, seis cargadores, 134 cartuchos útiles, seis teléfonos celulares y mercancía recuperada.

También fue detenido en el mismo lugar Víctor “N” de 41 años, presunto director de Seguridad Ciudadana y Movilidad Segura del municipio de Jilotzingo, quien intentó obstaculizar la detención de los elementos policiales ofreciéndoles dinero en efectivo.

Los demás detenidos fueron identificados como Juan “N” de 24 años, Jonathan “N” de 35 años, Abel “N” de 38 años, Francisco “N” de 47 años, Rogelio “N” de 56 años, Marcos “N” de 32 años, Miguel “N” de 33 años, Jarib “N” de 48 años y Leonel “N” de 53 años.

El Estado de México se encuentra entre los siete estados que concentran el 50,5 % de los homicidios en lo que va de 2025, de acuerdo con las cifras más recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).