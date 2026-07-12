Detienen a policía por feminicidio en Mexicali

Un agente de la Policía Municipal fue arrestado por su presunta participación en el feminicidio de Selene Agramont, ocurrido en junio en Mexicali

Un agente de la Policía Municipal de Mexicali fue detenido por su presunta participación en el feminicidio de Selene Agramont Soria, de 43 años, ocurrido el pasado 11 de junio, informó la Fiscalía General de Baja California.

La captura del elemento, identificado como Luis Mario, se realizó la tarde del viernes 10 de julio al concluir su turno de trabajo, como resultado de la carpeta de investigación abierta por el asesinato.

Habría facilitado la huida del agresor

De acuerdo con las investigaciones, el crimen ocurrió alrededor de las 22:50 horas en el cruce de las calles Karmidas y Garambullos, en el fraccionamiento Parajes de Oriente.

La víctima se encontraba frente a su domicilio e intentaba ingresar su vehículo a la cochera cuando un automóvil Hyundai Sonata se detuvo en el lugar.

Del vehículo descendió un hombre armado que le disparó en repetidas ocasiones, causándole heridas mortales.

Según los indicios y testimonios recabados por la Fiscalía, el automóvil era conducido por Luis Mario, quien presuntamente esperó al agresor tras el ataque para facilitar su huida.

Un vecino auxilió a Selene Agramont y la trasladó a un hospital de la Cruz Roja, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Investigación por feminicidio

La detención del policía se produjo un mes después del crimen, como parte de las investigaciones que buscan esclarecer el caso y determinar la responsabilidad de los involucrados.

De acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y mayo de este año se registraron 50 asesinatos de mujeres en Baja California, de los cuales 44 fueron clasificados como homicidios dolosos y seis como feminicidios. Tres de estos últimos ocurrieron en Mexicali.

Las estadísticas también indican que, en promedio, una mujer fue asesinada cada tres días en la entidad, la cual cuenta con una alerta por violencia feminicida.