Detienen a pareja por vender medicinas falsas en Edomex

Durante el operativo se les aseguraron 110 dosis de vacunas apócrifas para VPH, 22 contra neumococo y nueve para sarampión

Autoridades detuvieron este lunes en el Estado de México a dos personas presuntamente relacionadas con la distribución de medicamentos falsificados, entre ellos vacunas que eran ofrecidas como tratamientos contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) y la hepatitis B.

De acuerdo con fuentes oficiales, los detenidos fueron identificados como Rodolfo César Rivera Álvarez y Areli Manrique Nopaltitla. Durante el operativo se les aseguraron 110 dosis de vacunas apócrifas para VPH, 22 contra neumococo, nueve para sarampión, además de aproximadamente mil etiquetas para cajas de vacunas.

También se incautaron 15 mil dosis de clonazepam, cocaína, 20 cartuchos y diversos dispositivos electrónicos.

Operativo derivado de labores de inteligencia

En un comunicado, el Gabinete de Seguridad informó que la detención fue resultado de trabajos de investigación que permitieron ubicar un inmueble en el municipio de Huixquilucan, el cual era utilizado para la comercialización de fármacos falsificados.

El despliegue se realizó en la colonia Jesús del Monte, con la participación de elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Riesgos por medicamentos falsificados

De acuerdo con organizaciones civiles, en México aproximadamente uno de cada diez medicamentos que circulan es falso o de baja calidad, lo que representa un riesgo para la salud de la población y puede retrasar la recuperación de los pacientes.