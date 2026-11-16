Personal de seguridad privada solicitó apoyo al número de emergencias luego de que los sospechosos intentaron salir sin pagar mercancía.

Un hombre y una mujer fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) tras ser señalados por el delito de robo a comercio bajo la modalidad de fardería, todo esto ocurrió dentro de un establecimiento ubicado en la colonia Virreyes.

La movilización policial se originó luego de que el Centro de Atención a Emergencias (CAE) 9-1-1 recibiera un reporte solicitando apoyo en una plaza comercial localizada sobre la avenida 5 de Febrero. Al arribar al sitio, los oficiales establecieron contacto con el personal de seguridad privada de la tienda afectada, quienes señalaron que ambas personas habían intentado abandonar el local comercial sin realizar el pago correspondiente de diversa mercancía.

Inspección y aseguramiento de mercancía

Tras realizar la inspección protocolaria a los sospechosos, los agentes municipales localizaron en su posesión dos chamarras y dos suéteres. Al ser cuestionados sobre la propiedad de las prendas, ambos individuos guardaron silencio y no pudieron acreditar el pago mediante ningún comprobante o recibo de compra.

Ante la flagrancia del hecho, la pareja fue formalmente detenida y puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGEQ), instancia encargada de integrar la carpeta de investigación y determinar su situación jurídica conforme a derecho.