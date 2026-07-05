Detienen a pareja por asaltar a mujer con cuchillo en Iztapalapa

Elementos de la Policía detuvieron a un hombre y una mujer señalados por presuntamente despojar de pertenencias a una mujer en calles de la alcaldía Iztapalapa

Elementos de la Policía Auxiliar (PA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a un hombre y una mujer señalados por presuntamente despojar de sus pertenencias a una mujer en calles de la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.

De acuerdo con el reporte, la víctima relató que una mujer se le acercó para pedirle una dirección, momento que fue aprovechado por un hombre para amenazarla con un cuchillo.

Bajo intimidación, le robaron dinero en efectivo y su teléfono celular antes de huir del lugar.

Detención tras la denuncia

La afectada solicitó apoyo a elementos policiales, quienes iniciaron la búsqueda de los presuntos responsables.

Minutos después, los agentes localizaron a la pareja a unas calles de distancia.

Durante una revisión preventiva, les aseguraron un cuchillo con mango de plástico, dinero en efectivo y un teléfono celular, el cual fue reconocido por la víctima como de su propiedad.

Puestos a disposición del Ministerio Público

La SSC informó que el hombre, de 33 años, y la mujer, de 37, fueron informados de sus derechos y trasladados junto con lo asegurado ante el agente del Ministerio Público.

Las autoridades ministeriales serán las encargadas de determinar su situación jurídica, tras abrirse la carpeta de investigación correspondiente.