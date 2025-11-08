Detienen a padres por golpear con cables y morder a sus hijas

Las investigaciones permitieron establecer que ambos progenitores dejaban solas a sus hijas durante gran parte del día, siendo la mayor quien asumía el cuidado

La Fiscalía General del Estado de Puebla cumplió con la aprehensión de Melitón N., y Rosalba N., por su probable responsabilidad en el delito de violencia familiar, en agravio de sus hijas de ocho y cuatro años de edad.

El 20 de diciembre de 2024, la Fiscalía General del Estado inició una investigación tras el hallazgo de una niña de ocho años que se encontraba encerrada y presentaba visibles signos de violencia física en un domicilio de la colonia La Loma, en la ciudad de Puebla.

Las investigaciones permitieron establecer que ambos progenitores dejaban solas a sus hijas durante gran parte del día, siendo la mayor quien asumía el cuidado y las labores domésticas. Asimismo, se documentaron indicios de maltrato físico reiterado en contra de las menores, quienes presentaban lesiones producidas por golpes con cables y mordidas.

Los imputados fueron puestos a disposición del Juez de Control, quien determinará su situación jurídica con base en las pruebas presentadas por la autoridad ministerial.