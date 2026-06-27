Detienen a padre por intentar vender a su hija en Chiapas

Un hombre fue detenido en Chiapas por presuntamente intentar vender a su hija de 12 años en 25 mil pesos para obligarla a una cohabitación forzada

Un hombre identificado como Andrés N., habitante tsotsil del municipio de San Andrés Larráinzar, fue detenido por el delito de cohabitación forzada, luego de que presuntamente intentó vender a su hija de 12 años por 25 mil pesos para obligarla a vivir con un hombre adulto.

El fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que este es el primer caso judicializado por el delito de cohabitación forzada, después de que el Congreso de Chiapas aprobó en febrero de este año la legislación correspondiente.

La denuncia fue presentada por la madre de la menor

De acuerdo con la investigación, la madre de la adolescente, cuya identidad permanece reservada, presentó la denuncia ante las autoridades.

Las indagatorias establecieron que el imputado ofreció a su hija por 25 mil pesos y pretendía obligarla a vivir en cohabitación forzada con un hombre adulto, quien también deberá responder ante la ley.

El fiscal señaló que el presunto responsable, originario de la comunidad de Tres Puentes, en el municipio de San Andrés Larráinzar, ya fue puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional.

Fiscalía solicitará la pena máxima

Llaven Abarca aseguró que dará seguimiento al proceso y adelantó que la Fiscalía solicitará la pena máxima prevista para este delito, que alcanza hasta 30 años de prisión.

“Quiero dejar claro que los sistemas normativos o usos y costumbres no están por encima de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y mujeres y todo aquel que los violente va a enfrentar a la justicia”.

El fiscal agregó que, en congruencia con las políticas públicas impulsadas por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, la Fiscalía General del Estado continuará trabajando para erradicar este tipo de conductas y garantizar la protección de niñas, niños, adolescentes y mujeres.