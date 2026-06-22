Detienen a padrastro en CDMX por pederastia agravada en Tlalpan

Tras la denuncia, se llevaron a cabo dictámenes periciales y diversas diligencias que permitieron solicitar una orden de aprehensión.

Juan “N” fue detenido y vinculado a proceso por los delitos de pederastia agravada y violencia familiar equiparada agravada en agravio de su hijastra adolescente, con quien vivía en un domicilio ubicado en la alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) informó que el imputado ya enfrenta prisión preventiva como medida cautelar, mientras continúan las investigaciones complementarias del caso.

Víctima denunció agresiones de tres años

De acuerdo con la carpeta de investigación, la menor de edad refirió haber sido víctima de agresiones sexuales, físicas y verbales durante un periodo de tres años por parte de su padrastro.

La denuncia formal fue presentada el 13 de mayo, luego de que días antes el agresor presuntamente la amenazara y ejerciera violencia física dentro del domicilio que compartían en Tlalpan.

Tras estos hechos, la adolescente logró resguardarse en casa de una amiga, lo que permitió posteriormente iniciar el proceso legal ante las autoridades correspondientes.

Orden de aprehensión y detención

La Fiscalía capitalina señaló que, tras la denuncia, se llevaron a cabo dictámenes periciales y diversas diligencias que permitieron solicitar una orden de aprehensión contra Juan “N”.

El mandato judicial fue otorgado y cumplimentado el 15 de junio por agentes de la Policía de Investigación en la misma zona donde ocurrieron las agresiones.

Vinculación a proceso y prisión preventiva

Durante la audiencia celebrada el 20 de junio, el Ministerio Público presentó datos de prueba suficientes para que un juez determinara su vinculación a proceso.

El juez ordenó prisión preventiva mientras se establece un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

La FGJ-CdMx reiteró que continúa fortaleciendo los procesos de investigación en casos que involucran a niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de evitar su revictimización y garantizar su acceso a la justicia.