Detienen a Omar 'N', señalado por traficar droga hacia EUA

Por: Ángeles Núñez

18 Enero 2026, 08:36

Autoridades federales capturaron a Omar 'N' en Taxco de Alarcón, Guerrero por delitos de delincuencia organizada y contra la salud

Fuerzas federales detuvieron en el municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, a Omar “N”, presuntamente relacionado con el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y acusado de delitos de delincuencia organizada y contra la salud.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó en un comunicado que el detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, en la Ciudad de México, para continuar con los trámites legales correspondientes.

Operativo federal

En la acción participaron elementos de las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional, así como de la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y la propia SSPC.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si se solicitará la extradición del imputado a Estados Unidos.

La dependencia destacó que este tipo de acciones forman parte de la estrategia para frenar el tráfico de sustancias ilícitas y evitar que lleguen a las calles del país.

“Con estas acciones, las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de combatir la delincuencia organizada y el tráfico de drogas, evitando que afecten a la juventud mexicana”, subrayó la SSPC.

Resultados de la Operación Frontera Norte

Desde febrero de 2025 y hasta el 15 de enero de 2026, el Gobierno de México, en el marco de la Operación Frontera Norte, acordada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha detenido a 10 mil 817 personas y ha asegurado 120.3 toneladas de droga, entre ellas 602.8 kilogramos de fentanilo.

