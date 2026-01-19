Detienen a Omar 'N', señalado por traficar droga hacia EUA

Autoridades federales capturaron a Omar 'N' en Taxco de Alarcón, Guerrero por delitos de delincuencia organizada y contra la salud

Fuerzas federales detuvieron en el municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, a Omar “N”, presuntamente relacionado con el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y acusado de delitos de delincuencia organizada y contra la salud.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó en un comunicado que el detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, en la Ciudad de México, para continuar con los trámites legales correspondientes.

En Guerrero, como resultado de trabajos de inteligencia y coordinación interinstitucional, elementos de @SEMAR_mx y @FGRMexico cumplimentaron una orden de aprehensión contra Omar “N”, por delitos de delincuencia organizada y contra la salud. Estas acciones refuerzan el combate al… pic.twitter.com/rWfo4wpX9R — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) January 17, 2026

Operativo federal

En la acción participaron elementos de las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional, así como de la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y la propia SSPC.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si se solicitará la extradición del imputado a Estados Unidos.

La dependencia destacó que este tipo de acciones forman parte de la estrategia para frenar el tráfico de sustancias ilícitas y evitar que lleguen a las calles del país.

“Con estas acciones, las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de combatir la delincuencia organizada y el tráfico de drogas, evitando que afecten a la juventud mexicana”, subrayó la SSPC.

Resultados de la Operación Frontera Norte

Desde febrero de 2025 y hasta el 15 de enero de 2026, el Gobierno de México, en el marco de la Operación Frontera Norte, acordada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha detenido a 10 mil 817 personas y ha asegurado 120.3 toneladas de droga, entre ellas 602.8 kilogramos de fentanilo.