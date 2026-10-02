Detienen a ocho presuntos criminales en megaoperativo en CDMX

En el marco de las estrategias para combatir los delitos contra la salud en la capital, autoridades capitalinas y federales lograron la detención de ocho personas vinculadas a una célula delictiva dedicada al narcomenudeo con presencia en las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez y Miguel Hidalgo.

El resultado derivó de la ejecución simultánea de tres órdenes de cateo y una detención en flagrancia, en intervenciones coordinadas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, de la mano con la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Marina (SEMAR).

Las investigaciones previas e inteligencia en campo permitieron identificar los inmuebles utilizados para el almacenamiento y distribución de narcóticos, cuyos datos de prueba fundamentaron los mandamientos judiciales otorgados por un juez de control.

Cateos en hotel de San Pedro de los Pinos

Las primeras dos intervenciones tuvieron lugar de forma simultánea en distintas habitaciones de un hotel ubicado sobre la avenida Revolución, en la colonia San Pedro de los Pinos, alcaldía Benito Juárez:

Primera habitación: Fueron detenidos dos hombres y una mujer. En el sitio se aseguraron 117 dosis de aparente cocaína, 150 dosis y 250 gramos de vegetal verde similar a la marihuana, cinco dosis de metanfetamina y tres teléfonos celulares.

Segunda habitación: En la estancia contigua se aseguró a un hombre junto con 99 dosis de cocaína y 96 de marihuana.

Intervención en la colonia Daniel Garza

La tercera orden judicial se cumplimentó en un domicilio de la calle Barranquilla, en la colonia Daniel Garza al Norte, dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo. En esta ubicación se detuvo a un hombre y a una mujer, hallando en su posesión:

180 dosis y 500 gramos a granel de presunta marihuana.

74 dosis de posible metanfetamina.

Detención en flagrancia en Tacubaya

De manera paralela a los mandamientos judiciales, efectivos de la SSC capturaron en flagrancia a dos sujetos de 21 y 28 años sobre calles de la colonia Tacubaya, también en Miguel Hidalgo. A los sospechosos se les decomisaron 200 dosis de probable piedra, 18 de supuesta metanfetamina y 41 con características de marihuana.

Esta es su situación jurídica

Los cuatro hombres y dos mujeres asegurados en los cateos, así como los dos jóvenes aprehendidos en la vía pública, fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente, autoridad encargada de integrar la carpeta de investigación y determinar su situación legal en las próximas horas.

Las autoridades precisaron que todos los operativos se desarrollaron sin uso de la fuerza y bajo estricto apego a los derechos humanos, al tiempo que reiteraron el compromiso interinstitucional para desarticular a los grupos generadores de violencia e inseguridad en la capital.