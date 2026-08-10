Detienen a ocho por posible despojo de inmueble en GAM

Ocho personas fueron detenidas en la GAM tras un enfrentamiento por un inmueble donde presuntamente intentaban desalojar a una inquilina

Ocho personas fueron detenidas por su posible relación con el despojo de un inmueble en la alcaldía Gustavo A. Madero, luego de que se registrara un enfrentamiento en la colonia Magdalena de las Salinas.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que entre los detenidos se encuentran tres mujeres y cinco hombres, quienes fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Norte 15 A y Poniente 116, donde policías fueron alertados sobre un posible intento de despojo.

Al llegar, los uniformados observaron que un grupo de personas empujaba la puerta de un domicilio con la intención de ingresar. A unos metros del sitio, otro grupo se encontraba involucrado en una riña.

Ante la situación, los policías solicitaron refuerzos para controlar el enfrentamiento y proteger la integridad de las personas involucradas.

Inquilina denunció que querían cambiar las chapas

Una mujer de 43 años explicó a los policías que el inmueble pertenece a su madre y que desde hace aproximadamente 29 años se encuentra rentado a una persona.

La inquilina relató que un grupo de personas llegó al domicilio y aseguró que acudiría para realizar labores de limpieza, por lo que les permitió entrar.

Sin embargo, una vez dentro de la vivienda, las personas le mostraron un supuesto documento relacionado con un delito de despojo y le informaron que ya no tendría permitido ingresar al inmueble.

De acuerdo con su versión, también le indicaron que cambiarían las chapas de las puertas, situación que provocó el enfrentamiento.

Con autorización de la propietaria, los elementos de la SSC ingresaron al domicilio y realizaron una revisión preventiva a las personas señaladas.

Como resultado, fueron detenidos cinco hombres de 39, 35, 29, 27 y 24 años, así como tres mujeres de 41, 30 y 29 años.

Los ocho fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica y dará inicio a la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer lo ocurrido.