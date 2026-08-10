Detienen a ocho personas por presunto despojo en CDMX

Cinco hombres y tres mujeres fueron detenidos tras una riña en un inmueble de la colonia Magdalena de las Salinas, en Gustavo A. Madero

Ocho personas fueron detenidas por su presunta participación en un caso de despojo registrado en la colonia Magdalena de las Salinas, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

El incidente fue detectado mediante las cámaras de videovigilancia del C2 Norte, cuyos monitoristas observaron una situación que podía estar relacionada con el despojo de un inmueble.

Al llegar al sitio, elementos de la Policía de la Ciudad de México encontraron a un grupo de personas que empujaba la puerta de un domicilio, mientras otras impedían el acceso al lugar.

Una disputa por el acceso al inmueble

Después de solicitar apoyo y controlar la situación, los policías se entrevistaron con una mujer de 43 años, quien explicó que el predio pertenece a su madre y que desde hace 29 años se encuentra rentado a una persona.

La inquilina relató que un grupo de personas llegó al inmueble con el supuesto propósito de realizar labores de limpieza.

Sin embargo, una vez que ingresaron, mostraron un documento en el que acusaban de despojo a la inquilina y le informaron que ya no podría entrar al domicilio.

También le señalaron que cambiarían las chapas de las puertas, situación que derivó en una riña entre los involucrados.

Con autorización de la propietaria, los agentes ingresaron al inmueble para intervenir en el conflicto.

En el lugar fueron detenidos cinco hombres de entre 24 y 39 años, además de tres mujeres cuyas edades oscilan entre los 29 y 41 años.

Las ocho personas fueron trasladadas y quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica por los hechos ocurridos en el inmueble.